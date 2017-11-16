بالفيديو.. رئيس اتحاد كرة القدم: الأخضر لديه اتفاقيات مشروطة للعب مع منتخبات كبرى

ماجد محمد(صدى):

قال عادل عزت؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ، إن الدوري المحلي سينتهي في شهر أبريل المقبل، مضيفاً أن المنتخب لديه اتفاقيات مشروطة للعب مع منتخبات كبرى مثل الأرجنتين وبلجيكا وألمانيا والبرازيل، كما سيتم الاتفاق مع منتخبات أخرى من بينها فرنسا وإنجلترا قريبًا.

وأضاف ” عزت ” أن المنتخب الأول سيخوض 6 مباريات ودية قبل انطلاق مباريات كأس العالم؛ اثنتان منها خلال شهر مارس و3 بين نهاية شهر مايو ومنتصف يونيو المقبلين.

وكان رئيس الاتحاد قد صرح أن المنتخب تلقى عروضًا من منتخبات عالمية بينها ألمانيا والأرجنتين، لملاقاته خلال الفترة المقبلة.