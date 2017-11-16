سعد لمجرد يكشف لأول مرة عن تفاصيل حياته بالسجن

مليكة فؤاد(صدى):

كشف الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ تفاصيل حياته في السجن لأول مرة ، بعد أشهر من الإفراج عنه وقرب اصدار الحكم النهائي بقضية اتهامه بإغتصاب الفتاة الفرنسية ​لورا بريول .

حيث قال لمجرد في حوار له لإحدى للمجلات المغربية : السجن سيئ وتزداد سيئاته بالنسبة لشخص مشهور، فالسجن عالم شيطاني حيث يوجد قانون آخر مشفر، واعترف بأنه فكر في الانتحار.

وفي حواره كشف أنه عانى في علاقته بالسجناء، وأشار الى ان من بينهم من وجه له اللوم ومنهم من حاول التقرب منه لسبب أو لآخر .