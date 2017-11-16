بيل جيتس من الرياض: الروبوتات لن تستبدلنا

حمود العنزي(صدى):

استغل بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة تواجده في المنتدى العالمي مسك، والذي يستمد أهميته من رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بجانب حضور عدد من القامات التكنولوجية في العالم،، ليؤكد رسالته الواضحة بأن التكنولوجيا وجدت في الأساس لمساعدة الإنسان وتسهيل مهامه اليومية.

وأضاف جيتس الذي اهتم بالرد على بعض الادعاءات التي تتناول إمكانية استبدال العنصر البشري بالآلة في كافة القطاعات، “ الروبوتات لن تستبدلنا، بل ستخفف من عدد المشاكل التي قد لا نكون قادرين على حلها بدونها ” ، موضحًا “ أننا نعيش في عالم من النقص، وهذه التطورات هي التي تساعدنا على حل مشاكلنا الكبرى ” .

وأضاف: “نحن نمتلك القدرة على تحويل صناعتنا إلى أغراض تخدم الإنسان وتحل مشكلاته، فيمكننا تسخير هذه القدرات في خدمة الإنسانية ” ، لافتًا إلى أن “ الإنسان لا يزال بحاجة إلى إيجاد حلول للأمراض المعدية، ونحن بحاجة إلى مساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية للقيام بعملهم، وجميعها مهام يمكن للروبوتات المساهمة فيها.

كان ولي العهد التقى أمس الأربعاء في الرياض، بيل جيتس، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من البرامج والمشاريع الثنائية التنموية المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، خاصة فرص الاستثمار في مشاريع “ نيوم ” و ” البحر الأحمر ” و ” العلا ” ، كما حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان.