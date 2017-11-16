معرض سفاري الدولي يقتح أبوابه.. الثلاثاء المقبل

سعيد العجل(صدى):

يترقب محبو السفر والترحال والمغامرات انطلاق معرض سفاري الدولي الثلاثاء المقبل الموافق 21 نوفمبر والذي يستمر لمدة ثلاث أيام والذي يعد الحدث الدولي الأول من نوعه في المملكة بكامل جهوزيته، والذي يقدم في كل مرة عدداً من المعدات والمستلزمات الخاصة بالرحلات والرياضات البرية والبحرية والجوية، حيث يوفر المعرض عدداً من الخدمات التي تستهوي الشباب العربي بشكل عام والسعودي بشكل خاص والمعروف بعشقه لكل ماهو غريب وجديد في عالم الرحلات البرية والمغامرات المائية والجوية.

يقدم المعرض في دورته الثالثه لزوّاره الفعاليات الجديدة والممتعة بين تتنوع المميزات وتتعدد الاختيارات لكافة أفراد العائلة، حيث يضم المعرض عدة جوانب تفاعلية وترفيهية تتمثل في فعاليات فلكلورية من جنوب أفريقيا وفعاليات تسلق الجبال وتجربة الرماية بالأسهم وفعالية تحدي الوقت عن طريق تجربة المغامرة في فك العجلات بأسرع وقت ممكن، والتي من خلاله يقضي فيها الزائر وقتا ممتعاَ بروح من التحدي والإثارة، كذلك يتيح المعرض فرصة للعائلات من خلال فعاليات للأطفال في تعليم أساليب التخييم في الصحراء بأعلى معايير التعليم بالترفيه، وغيرها الكثير من الفعاليات.

تشهد الدورة الثالثة تنوعاً أكبر ومجالاتٍ أوسع وذلك بمشاركة قطاعات المعرض الجديدة، حيث استقطبت المتخصصين لتلبّي متطلبات واحتياجات محبي الرحلات البرية والبحرية وأسلحة الصيد ورحلات السفاري ،إضافة لتخصيص عدد من المجالس الشعبية في مختلف أرجاء المعرض لجعله أكثر ملائمة للزوار وتعريفهم بالتراث الوطني والصناعات التقليدية، فضلا عن تفعيل أكبر لساحة العروض والفعاليات الممتعة والتي حازت على إعجاب الزوار في الدورة الأخيرة.

والجدير بالذكر أن المعرض يتيح التواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية والتفاعل مع هواة الصيد وهواة الرياضة الصحراوية، كما ستتاح الفرصة لزوار المعرض الخوض في معرفة آخر مستجدات الرحلات السياحية البرية والجوية والبحرية، وأحدث معدات التخييم ورحلات السفاري والمقتنيات التراثية، وأحدث أجهزة الملاحة البرية حيث يحتضن بين أركانه أكثر من 1182 منتجاً بالإضافة إلى مشاركات خارجية أبرزها دولة جنوب أفريقيا وتنزانيا.