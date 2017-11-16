مغردون عن توجيه الملك للمسؤولين بزيارة المناطق: نتمنى ألا يستغلوا السفر بالانتدابات

نايف السالم(صدى):

انهالت التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تأييداً ومباركة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالأمس الوزراءَ والمسؤولين بالقيام بالزيارات الميدانية وتفقد أعمال الجهات والاستماع للمواطنين.

وقالت مغردة تعليقاً على هذا التوجيه الكريم: “ لبى قلبك يا بوفهد وجعل عمرك طويل ،، نعم هذا المطلوب وحاجة المواطنين طرح شكاويهم وتلبية احتياجاتهم لمن عينتهم وزراء في خدمة الوطن وأتمنى أن لا يستغلون السفر بالانتدابات والمصروفات الخاصة لهم حفاظاً على مقدرات الدولة حفظها الله “.

وعلق آخر: “ توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين ، هؤلاء الوزراء والمسؤولون إن لم يقوموا بأعمالهم ومهام وزاراتهم فلماذا يكونوا وزراء ومسؤولين، المناطق فيها من التخبطات والمشاريع المتعثره منذ عشرات السنين ما يعلم فيها الا الله بالنقل والأمانه والأمن العام وأتطرق إلى مدينة سكاكا تعتبر متهتكه “.