الرئيس اليمني: نواجه معركة مصيرية للحفاظ على الشرعية بدعم من التحالف العربي

فهمي محمد(صدى):

كشف الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن بلاده تواجه تحديات بيئية كبيرة؛ أبرزها زيادة معدلات الجفاف والتصحر، وتغيّر أنماط هطول الأمطار، وارتفاع معدل وشدة العواصف والكوارث الطبيعية.

وقال ” هادي ” إن ” تلك التحديات تساهم في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة الصحية، في حين تتعرض المحميات الطبيعية في اليمن لتهديدات تؤثر سلبًا على تنوعها الحيوي؛ ومنها محمية جزيرة سقطرى المدرجة في قائمة التراث العالمي “.

وأضاف الرئيس اليمني، أن محمية سقطرى قد تعرضت للعديد من العواصف الطبيعية؛ بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وهي بحاجة لبرامج تقييم الأضرار، والمحافظة على تنوعها الحيوي والفريد.

وأوضح عبدربه منصور هادي أن إيران ترعى الإرهاب بالشرق الأوسط والعالم أجمع، فيما بلاده وبدعم من التحالف العربي لا تزال تخوض معركةً مصيرية للحفاظ على الشرعية والمرجعيات الوطنية، واستعادة الدولة بعد انقلاب المليشيات المدعومة من طهران.

جاء ذلك، خلال كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في أعمال قمة “كوب 23” للمناخ التي تستضيفها مدينة بون الألمانية.