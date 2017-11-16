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بعثة أوراوا الياباني تصل الى الرياض

بعثة أوراوا الياباني تصل الى الرياض
الرياض(صدى):

وصلت بعثة أوراوا الياباني إلى مدينة الرياض اليوم الخميس، وذلك لخوض لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء يوم السبت المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ، وكان في استقبالهم مدير احتراف نادي الهلال تركي المسند، ومدير العلاقات العامة مساعد الجريّد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 4 ساعات

شكل السنافر يبون الكاس بالدف ليتهم يعطوهم رشاوي أقل شي يفوز هههههه

[ عدد التعليقات: 5487 ] نشر منذ 3 ساعات

أقول لكل حاسد و حاقد على الهلال
لا تأسفن على غدر الزمان
لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب
لا تحسبن برقصها تعلوا على اسيادها
تبقى الأسود اسود
والكلاب كلاب

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