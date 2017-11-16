بعثة أوراوا الياباني تصل الى الرياض

وصلت بعثة أوراوا الياباني إلى مدينة الرياض اليوم الخميس، وذلك لخوض لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء يوم السبت المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ، وكان في استقبالهم مدير احتراف نادي الهلال تركي المسند، ومدير العلاقات العامة مساعد الجريّد.
مرسيدس[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 4 ساعات
شكل السنافر يبون الكاس بالدف ليتهم يعطوهم رشاوي أقل شي يفوز هههههه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5487 ] نشر منذ 3 ساعات
أقول لكل حاسد و حاقد على الهلال
لا تأسفن على غدر الزمان
لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب
لا تحسبن برقصها تعلوا على اسيادها
تبقى الأسود اسود
والكلاب كلاب