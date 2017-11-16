بعثة أوراوا الياباني تصل الى الرياض

وصلت بعثة أوراوا الياباني إلى مدينة الرياض اليوم الخميس، وذلك لخوض لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء يوم السبت المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ، وكان في استقبالهم مدير احتراف نادي الهلال تركي المسند، ومدير العلاقات العامة مساعد الجريّد.