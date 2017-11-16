مقتل 13 من عناصر الحوثين متسللين قبالة جازان
رصدت القوات المسلحة بالمملكة تحركات معادية للانقلابيين الحوثيين قبالة حدود الخوبة و الحثيرة بجازان وتم التعامل معها بالمدفعية الثقيلة وتم استهدافها براجمات الصواريخ والمدفعية المسنودة بطيران الأباتشي مما أسفر عن مقتل 13 حوثيا في معركة استمرت أكثر من 7 ساعات.
وأضطر عناصر ميليشيا الحوثي إلى الفرار والانسحاب تاركين أسلحتهم وآلياتهم وعرباتهم المتنوعة ودراجاتهم النارية والتي تم تدميرها بواسطة مقاتلات التحالف.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38080 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يقويكم ياجنودنا البواسل وينصركم ويثبت اقدامكم ,, آمين ,,