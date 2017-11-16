بالصور.. مدير مركز الزلازل يتفقد سد حلباء ومناطق الصدوع

سعيد العجل(صدى):

كشف مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الحيولوجية الدكتور هاني زهران بآن الجولة التي قام بها بطائرة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تهدف للوقوف على مناطق الصدوع وكذلك سد وادي حلباء وذلك عقب الهزات الارضيّة التي شهدتها هذه المنطقة وذلك لفهم مدى تأثير السد على مناطق الصدوع الموجوده بالقرب من السد.

وأوضح للمسئولين في المديرية العامة للدفاع المدني والمسئولين في المديرية العامة للمياه المعلومات الجيولوجية وخرائط الشدة الزلزالية التي تفيدهم لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وافاد بانه تم الاجتماع مع سعادة اللواء حزمي السبيعي مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير وسعادة الاستاذ تركي مفرح مدير عام المديرية العامة للمياه واطلاعهم على خرائط الشدة الزلزالية طبقاً لمقياس ميركللي بافتراضية حدوث زلزال بقوة ٤ درجات على مقياس ريختر وخرائط اخرى بافتراضية حدوث زلازل أعلى من ٥ درجات على مقياس ريختر.

‏‎وبين أن الجولة التي يقوم بها فريق المساحة الجيولوجية حالياً شملت مناطق الأحداث الزلزالية ومدينة النماص والقرى المحيطة بها والمرور على منطقة الصدوع الارضيّة وعلى وادي حلباء.

وافاد أن الأصوات التي نسمعها عند حدوث الزلازل تنتج عندما تصل ذبذبات الموجات الزلزالية الأولية عند سطح الأرض، مما يؤدي إلى حدوث تذبذب الهواء، وهذا يماثل ما يحدث عند استخدام مكبرات الصوت. وبالرغم من أن ترددات الجزء الأكبر من هذه التذبذبات تكون منخفضة جداً ومع ذلك نسمع صوت منخفض يصدر منها، وينتج هذا الصوت المسموع نتيجة سريان الموجات الأولية التي تتميز بالتضاغط والتخلخل وتنتشر بسرعة كبيرة في الصخور الصلبة.

ومن الممكن أن تكون تردد الموجات الأولية أكثر من 30 هيرتز، وعندما تكون السعة الموجية للذبذبات كافية، فإنها تكون مسموعة كصوت. وبطبيعة الحال، كلما كان مصدر الزلزال قريب، كلما زادت السعة الموجية، كلما كان الصوت المسموع عالياً. وبشكل عام فإن الترددات السائدة للموجات الأولية عادة ما تكون أعلى في الصخور الصلبة ومن ثم تكون سرعتها كبيرة ولذلك ينتج عنها هذا الصوت حتى في حال حدوث أي هزة أرضية صغيرة.

وبين الدكتور زهران بآن الوضع الزلزالي في هذه المنطقة عاد الى وضعه الطبيعي ولله الحمد مؤكدا بآن الهيئة تتابع آول بأول جميع الهزات ليست فقط في منطقة النماص بل في جميع مناطق المملكة والوضع آمن.

