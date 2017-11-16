بالفيديو .. 450 مليون دولار ثمن لوحة رسمها دافنشي
أعلنت دار ” كريستيز ” للمزادات، أن لوحة الفنان ليوناردو دافنشي المسماة ” سالفاتور موندي ” بيعت في مزاد بنيويورك مقابل أكثر من 450 مليون دولار، لتصبح بذلك، العمل الفني الأغلى على الإطلاق وبتحقيقها لذلك المبلغ، تكون لوحة ” سالفاتور موندي ” قد بيعت بأكثر من أربعة أضعاف السعر المتوقع.
وبدأ المزاد على تلك اللوحة، وهي أخر لوحة معروفة للفنان الإيطالي الذي يعود إلى عصر النهضة، بـ 100 مليون دولار، واستمر المزاد 19 دقيقة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22626 ] نشر منذ 4 ساعات
والله لو أنها صورة أبليس الشخصية
بنفسه
ماشريتها🤗🤗🤗
ابو وليد[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 4 ساعات
القرني الحمدلله انك ما دخلت المزاد
ابو وليد[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 4 ساعات
اللي اشتراها ب 450 مليون دولار لو عرضها بعد ساعه من المزاد ممكن يبيعها ب500 مليون دولار لوحات ليونارد دافنشي اعظم استثمار ويكفي لوحته الموناليزا اللتي تعتبر اشهر لوحه فنيه على الاطلاق ويمكن الاغلى بعد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22626 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا لو دخلت المزاد والله لو يحرقونها حرررق
جلست منافسيني على رجلي اليمين واليسار
زي الأطفال
وأشتريتها قدام عيونهم وسحبتها من تحت رجولهم
رجاااااااااااااااله😡👍
وأنشد عني مزادات مكه
لكن أخذ شي يسوى🤔
مونس الفريج[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 6 دقائق
اهل العقول في راحة , لو شفتها في الشارع ماشلتها