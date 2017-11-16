بالفيديو .. 450 مليون دولار ثمن لوحة رسمها دافنشي

نيويورك(صدى):

أعلنت دار ” كريستيز ” للمزادات، أن لوحة الفنان ليوناردو دافنشي المسماة ” سالفاتور موندي ” بيعت في مزاد بنيويورك مقابل أكثر من 450 مليون دولار، لتصبح بذلك، العمل الفني الأغلى على الإطلاق وبتحقيقها لذلك المبلغ، تكون لوحة ” سالفاتور موندي ” قد بيعت بأكثر من أربعة أضعاف السعر المتوقع.

وبدأ المزاد على تلك اللوحة، وهي أخر لوحة معروفة للفنان الإيطالي الذي يعود إلى عصر النهضة، بـ 100 مليون دولار، واستمر المزاد 19 دقيقة.