مقتل 3 تكفيريين والقبض على 74 آخرين في سيناء

القاهرة(صدى):

أفاد بيان متحدث القوات المسلحة المصرية، عن قتل 3 تكفيريين وإلقاء القبض على 74 مشتبها في دعمهم للعناصر التكفيرية، وتدمير 5 عربات دفع رباعي و4 مخازن لتصنيع العبوات الناسفة، ومخزني وقود تحت الأرض.

كما أكد المتحدث ” ضبط عربة نقل مخبأ بداخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية، والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وعربة ربع نقل بها كمية من المواد المخدرة، وفردين بحوزتهما أجهزة لاسلكية وجوازات سفر مزورة وأجهزة اتصالات بالقمر الصناعي، ومبالغ مالية كبيرة، وذلك على إحدى المعابر المؤدية لشمال سيناء “.