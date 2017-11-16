7 أفلام جديدة يستكمل بها مركز الملك فهد الثقافي مهرجان للأطفال

سعيد العجل(صدى):

يستكمل مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء غد الجمعة عروض الأفلام ضمن مهرجان أفلام الطفل الذي انطلق مطلع شهر نوفمبر الحالي، وتم تقسيمه على أربعة أيام خلال شهرين.

وسيتم عرض 7 أفلام موجهة للطفل تم إنتاجها في سبع دول، فبالإضافة لفيلم ” آيسكريم ” من السعودية، فهناك فيلم ” الصندوق ” من دولة مصر العربية، وفيلم ” الغريب ” من دولة الكويت، وفيلم “أصدقاء الغبار ” من الولايات المتحدة الأمريكية، وفيلم “فولفيلامينت” من بريطانيا، وفيلم ” ماروشكا ” من روسيا ومن إيطاليا فيلم ” نينو وفليكس “.

وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان أن مركز الملك فهد الثقافي يرحب بالأطفال وعائلاتهم لمشاهدة هذه الأفلام والتي أغلبها من إنتاج 2017 م، كما أن مشاهدة هذه الأفلام سيكون مجانيا للجميع، وستبدأ العروض من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة التاسعة، وذلك في إطار جهود المركز في دعم الثقافة عموما وثقافة الطفل على وجه الخصوص، هذه الفعالية الخاصة والجديدة على خريطة البرامج تأتي بمتابعة من الأستاذ/ محمد السيف المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي والذي أكد أن هذه الفعالية تحظى كغيرها من الفعاليات التي يقدمها المركز بدعم معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد.

وأوضحت إدارة المهرجان أن جميع الأفلام المشاركة تخضع لتقييم لجنة فنية مكونة من الناقد السينمائي رجا المطيري والمشرف التربوي عبدالرحمن الجاسر والناقد الفني مشعل العنزي.

وستستكمل العروض القادمة يومي 18 و 30 ديسمبر المقبل بتقديم عروض جديدة ومختلفة روعي فيها تقديم المتعة والترفيه والفائدة للأطفال.