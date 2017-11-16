تذكرة الذهاب والعودة بشركات الطيران فخ احذر الوقوع فيه

أماني الغامدي(صدى):

حذر متابعون هواة السفر والترحال من حجز تذكرتي الذهاب والعودة على نفس الخطوط الجوية رغم الاغراءات بالحصول على سعر أفضل.

إلا أن هناك ما يشبه الخدعة، قد تدفعك إلى تجنب ذلك مستقبلا، والحرص على شراء تذكرتي الذهاب والعودة من شركتين مختلفتين.

ففي معظم شركات الطيران حول العالم، تلغى رحلة العودة بشكل تلقائي في حال لم يلحق المسافر برحلة الذهاب، وذلك وفق شروط وأحكام التذاكر التي عادة ما نتجاهل الاطلاع عليها.

ومعظم تذاكر الطيران ذات الاتجاهين، ذهابا وعودة، على نفس الشركة، يجب استخدامها بنفس الموعد وفي التسلسل الصحيح.