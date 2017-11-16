تحذير من شرب أنواع محددة من المياه.. تعرف عليهم

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها تراقب عن كثب المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، وترصد كذلك جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية.

وأكدت الهيئة أنه ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال مصانع المياة المخالفة. موضحة أن تنصح عموم المواطنين، بضرورة تجنب استهلاك المنتجات التي يتم الإعلان عن مخالفتها، كما حدث مياه ” روكان ” ومياه ” الدار” ، التي تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها من مادة ” البرومات “.

وأشارت الهيئة العامة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية، وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة ” البرومات “.

وأضافت أن نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه روكان ومياه الدار ذات الأحجام ” 200 و330 و600 مل ” المنتجة من مصنع مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك في المدينة المنورة تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوضحت الهيئة أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية، ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة؛ لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/ 2014 مياه الشرب المعبأة) التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة ” البرومات ” بـ 10 أجزاء في البليون.