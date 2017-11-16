النظام السوري يقصف مستودع مساعدات غذائية في دوما

دمشق(صدى):

قصفت قوات النظام السوري مستودع مساعدات غذائية في مدينة دوماكبرى مدن الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة لقصف أمس الأربعاء بعد ثلاثة أيام على دخول مساعدات إنسانية مشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

وقال نائب رئيس بلدية دوما إياد عبد العزيز،أنه تعرض المستودع إلى قصف بصاروخين ثلث المساعدات كان ما زال موجوداً بداخله.

وكانت دخلت دوما الأحد الماضي للمرة الأولى قافلة مساعدات إنسانية من 24 شاحنة نقلت أغذية وأدوية يحتاج إليها 21 ألف و 500 شخص في المدينة .