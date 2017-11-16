المشرف على تقنيات البناء بـ ” الإسكان ” : إنترنت الأشياء سيختزل زمن بناء المنازل

عادل الحربي(صدى):

قال المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء بوزارة الإسكان محمد بن فيصل بن معمر أن الاستفادة من التجارب العالمية باستخدام تقنيات البناء الحديثة تُعد أحد أهم الحلول لتحقيق أهداف الوزارة، لافتاً إلى أن استخدام وسائل البناء التقليدية في تشييد المنازل تستغرق في حدود 400 يوم، فيما يمكن اختصار ذلك الوقت من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة.

وكشف بن معمر خلال ورقة عمل قدمها في منتدى أسبار الدولي بالرياض أمس الأربعاء أن العديد من دول العالم المتقدمة شرعت في استخدام تلك التقنيات في بناء المنازل منذ زمن، حيث انتهت من استخدام الجيل الثالث من هذه التقنية، وهي في طريقها لتطوير الجيل الرابع من الصناعة أو ما يعرف بـ ” إنترنت الأشياء ” ، مشدداً على أن قطاع البناء في المملكة لا يزال معتمداً على الطرق التقليدية أو تقنيات الجيل الأول التي تتم بطرق تقليدية، في الوقت الذي يمكننا الاستفادة من تلك التقنيات من خلال التجارب العالمية بشكل أفضل.

وأكّد أنه في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يجري العمل حالياً على إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية بتقنيات البناء ضمن مشاريع البيع على الخارطة التي أُعلن عنها مسبقاً، مضيفاً: نسعى أن يكون أول تبني حقيقي لتقنيات الجيل الثالث الـ 3D modular في العام القادم ٢٠١٨، والتي بدورها ستخلق العديد من الوظائف للشباب والشابات السعوديين من استخدام هذه التقنية.