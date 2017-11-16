” الحقوي ” مستشارًا إعـلاميًا لجائزة التميز الخيري

نايف السالم(صدى):

اختارت مجموعة التنميات القابضة المتخصصة في تطوير مؤسسات القطاع الخيري الزميل ضيف الله أحمد الحقوي مستشاراً إعلامياً لجائزة التميز في العمل الخيري في دورتها الثالثة لهذا العام والتي ستنطلق فعالياتها خلال أسابيع من الآن.

وكانت التنميات قد وقعت قبل أيام عقداً مع مؤسسة السبيعي الخيرية لإدارة أعمال جائزة التميز خلال هذه الدورة.

وجاء اختيار الزميل الحقوي لما يتمتع به من تخصص وخبرة طويلة في الجانب الإعلامي إضافة إلى خبرته الكبيرة بالقطاع الخيري.