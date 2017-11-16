بالصور.. الإدارة العامة للمجاهدين توقع عقد شراكة مع بطاقة الرعاية الصحية

سعيد العجل(صدى):

إستقبل مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة بإدارة المجاهدين ماجد بن محمد العوين وفد من بطاقة الرعاية الصحية ويتقدمهم المستشار العام الدكتور فرج الشاهين لتوقيع عقد شراكة بين الطرفين

وفي تصريح لصحيفة برق أكد الأستاذ ماجد بن محمد العوين عن دراستهم لهذه الشراكة منذ فترة ووجدوا أنها تسهم بشكل كبير في خدمة العاملين بالقطاع وتدعمهم في نشر الوعي الصحي والعلاج ، لذلك كانت هذه الخطوة لتوقيع الشراكة بيننا وبين الرعاية الصحية .

وأشار العوين أننا نسعى لتفيذ فاعليات توعية صحية داخل الإدارة للإستفادة ونشر الوعي الصحي بين أفراد القطاع .

فيما صرح الدكتور فرج الشاهين المستشار العام للرعاية الصحية أننا نسعد دائما عقب كل توقيع يتم بيننا وبين جهات أخرى تخدم قطاع كبير من المواطنين والمقيمين لما فيه نشر للوعي الصحي وخدمات الرعاية الصحية الواقعه على عاتقنا جميعا

وأضاف الشاهين أننا في خطوة طيبة سعدنا اليوم بالشراكة مع قطاع هام بوزارة الداخلية ويخدم فئة كبيرة من العاملين ونحن بصدد إقامة فاعلية بالتعاون مع القطاع لتخفيف العبء على الجميع.