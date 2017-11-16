بالصور.. سفارة المملكة في الأردن تستقبل فريق ” الرحالة السعودية “

سعيد العجل(صدى):

التقى نائب رئيس بعثة سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ محمد العتيق فريق ” الرحالة السعودية ” طلال عبيد وفهد الأحمدي لدى وصولهما لعمّان اليوم، وذلك بعد رحلة استغرقت 15 يوماً على دراجتيهما النارية.

أتخذ الرحالة من الأردن المحطة ما قبل الأخيرة بعد انطلاقهم من المدينة المنورة غرب المملكة العربية السعودية ومرورهم بدول من مجلس التعاون الخليجي ” الكويت، البحرين، والأمارات وعُمان ” في رحلة تهدف للتعريف بجمال المدينة المنورة كعاصمة للسياحة الإسلامية ولنشر المعرفة أكثر حول المعالم الأثرية في المملكة، وتأتي هذه الرحلة برعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والغرفة التجارية للمدينة المنورة.

وأوضح الرحالة طلال عبيد أنه بدأ في التفكير والإعداد لهذه الرحلة منذ فترة، بهدف إبراز معالم المملكة السياحية والتاريخية وذلك من خلال الالتقاء بعدد من الأصدقاء والمعارف في بعض الدول او من خلال محاضرات وندوات يتم من خلالها التحدث عن جماليات المعالم الأثرية والدينية في المدينة.

وقال فهد الأحمدي أن عمله كمرشد سياحي يساعده بالتعريف أكثر عن الآثار التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وخاصة المعالم الدينية التي تتميز بها المدينة المنورة وأضاف خلال الحديث انه يقوم في أغلب الأوقات بـ استوقاف المارة في الشوارع وسؤالهم حول مدى معرفتهم بمعالم المدينة المنورة ليبدأ بعد ذلك بالشرح عن هذه الآثار التاريخية.

وأشار الرحالة الصديقين العبيد والأحمدي أن محطتهم التالية والأخيرة من الجولة الأولى في هذه المرحلة ستكون يوم غدٍ في جمهورية مصر العربية، ليكونوا بذلك قد قطعوا مسافة 11500 كيلو متر خلال 16 يوماً منذ انطلاقهم بداية الشهر الجاري من هذا العام.

ولفت الرحالة عبيد إلى أنه سيبدأ بجولته الثانية في شهر حزيران في العام القادم وستشمل دول أوروبية للتعريف عن المملكة وآثارها التاريخية والدينية.

وثمنت سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان هذه المبادرة الكريمة من أبناء المملكة والتي تنقل للعالم أجمع الصورة المنشودة عن الوطن ومعالمه السياحية.