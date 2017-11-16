الجامعة الإسلامية تعلن حاجاتها لشغل 61 وظيفة صحية وإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة عن توفر عدد (61) وظيفة صحية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والكفاءة المتوسطة، في عدد من التخصصات، وترغب بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط العلمية والعملية للوظيفة.

وبينت الجامعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1. رئيس قسم الحسابات.

2. مفتش إداري.

3. باحث مكتبات.

4. مدقق شؤون الموظفين.

5. مهندس كهربائي.

6. محاسب قانوني.

7. مترجم.

8. باحث ميزانية.

9. مهندس معماري.

10. مراقب إنشاءات.

11. محضر مختبر.

12. باحث علمي.

13. محاسب.

14. محضر مختبر.

15. مهندس كهربائي.

16. مهندس كهربائي مساعد.

17. مصور فوتوغرافي.

18. مصمم طوابع.

19. مدقق حسابات مساعد.

20. مفهرس.

21. فني تغذية.

22. فني تبريد وتكييف.

23. خطاط ورسام.

24. فني إضاءة.

25. محضر مختبر.

26. محضر مختبر.

27. فني مختبر.

28. مأمور صرف.

29. أمين مكتبة.

30. فني مختبر.

31. فني مختبر.

32. مساعد إداري.

33. محضر مختبر.

34. محضر مختبر.

35. محضر مختبر.

36. باحث علمي مساعد.

37. مأمور عهد.

38. فني مختبر.

39. بناء.

40. مراقب صحي.

41. مجلد.

42. مراقب إنشاءات.

43. مراقب أمن وسلامة.

44. سباك.

45. مراقب صحي.

46. أمين مستودع.

47. ناسخ آلة.

48. مصور فوتوغرافي.

49. مسجل معلومات.

50. كاتب.

51. مأمور عهد.

52. مساعد إداري.

53. سكرتير.

54. مراقب أمن وسلامة.

55. مراقب أمن وسلامة.

56. كهربائي.

57. مساعد فني تبريد وتكييف.

58. مراقب أمن وسلامة.

59. موزع بريد.

60. فني أشعة (قسم العائلات).

61. فني طوارئ (قسم الرجال).

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة: هنـــا

وذلك خلال الفترة من 1439/03/01هـ إلى 1439/03/10هـ، مع إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf):

– صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة.

– صورة من البطاقة الشخصية.

– صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.

– صورة شخصية.

– تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل المؤهلات المطلوبة وشروط الوظائف،هنــا