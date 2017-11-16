صور| إزالة 16 بسطة عشوائية بالسوق المركزي في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شنت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف حملة مكثفة لإزالة 16 بسطة عشوائية بمحيط سوق الخضار والفواكه المركزي والمواقع المجاورة، أنشأها مخالفون باستخدام الحديد والهناقر والزنك.

وأوضحت وكالة الخدمات أن الحملة تأتي عقب الشكاوى المتكررة من المستأجرين بالسوق بشكل نظامي من استغلال المخالفين للأرصفة، واستخدامها بشكل غير قانوني؛ مما انعكس على تكدس السيارات وعدم توفر مساحات كافية للمتسوقين.

وبيّنت الوكالة أنها خصصت فِرَقاً رقابية مستمرة لمتابعة أعمال السوق وضبط المخالفات وتصحيحها، فور حدوثها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.