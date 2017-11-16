فيديو مؤثر لطبيب ينقذ عصفور بقبلة الحياة

متابعات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد إنقاذ طبيب عصفورا من الموت بعد منحه قبلة الحياة.

وكان ارتطم الطائر بنافذة منزل أسرة تعيش في سانتا كاتارينا، البرازيل، مما أفقده الوعي ولكن من حسن حظه أن طبيب الأسرة كان متواجدا وعمل على إنعاشه.

أمسك ” إيرتو أورينو فرنانديز ” بالطائر وبدأ منحه تنفسا صناعيا حتى عاد إلى وعيه بعد ثوانٍ، مما جعل الموجودين يصرخون فرحا.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5085765/Doctor-brings-bird-life-CPR.html