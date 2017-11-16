صحة القصيم تعلن وظائف شاغرة على بند الأجور

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور بمسمى ” عامل “.

وأوضحت المديرية، أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف التسجيل بنظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية، مع الإحاطة بأن هذا الإعلان يلغي جميع طلبات التوظيف السابقة.

وبينت المديرية، أن الوظائف الشاغرة سيتاح التقدم عليها اعتباراً من تاريخ 1-3-1439هـ، ولمدة أسبوع، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لصحة القصيم من خلال هذا الرابط: هنــا