بالصور.. مدير شرطة عسير يترأس اجتماع أعضاء ” وطن بلا مخالف “

محمد بن طحيطح (صدى):

عقد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي رئيس اللجنة الأمنية والمشرف على حملة (وطن بلا مخالف ) اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٢/٢٧ اجتماع بأعضاء الجهات المشاركة بتنفيذ الحملات الأمنية الميدانية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف ) وتم استعراض كافة المهام والمسؤوليات لكل جهه والرؤيه والرساله والأهداف التي من اجلها صدرت التوجيهات بتنفيذ هذه الحمله..والتزمت كافة الجهات بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها على اكمل وجه .

بدأت شرطة منطقة عسير وكافة افرع الأمن العام المعنيه في جميع شرط المحافظات بتنفيذ مهام الحملة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بكل حزم وجدية ووفق خطط أمنية متكاملة وتنسيق مستمر واسفرت النتائج في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٢/٢٤ عن الآتي :

١- القبض على عدد (١٠٢١) من مخالفي نظام الاقامه والعمل ومجهولي الهويه.

٢- القبض على عدد(٣١) مطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية ومخدرات

٤- تحرير عدد(١٤٦٩) مخالفه مرورية .

٤- حجز عدد (٣٩) سياره مخالفه.

٥- ضبط (٣) مسدسات غير مرخصه و (٢٨) طلقه حيه .

٦- ضبط عدد (٢٠٦) من الحبوب التي يشتبه ان تكون من الحبوب المخدره والكبتاجون.

٧- ضبط عدد(١٢٢) قاروره عرق مسكر و( ٩) من براميل العرق المسكر.

٨- ضبط عدد (١٣٤٨) حزمة قات .

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير على أهمية الإلتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم ، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والتي ستطبق على جميع الأطراف دون استثناء لأي أحد.

