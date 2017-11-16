الجبير: الحريري يعيش في المملكة برغبته واتهامات احتجازه مرفوضة

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري يعيش في المملكة برغبته واتهامات احتجازه مرفوضة وقرار عودته بيده وأن إدعاءات الرئيس اللبناني بشأن احتجازه باطلة واتهامات مرفوضة ولا أساس لها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه تم تحديد اجتماع المعارضة السورية يوم الأربعاء المقبل ونأمل من المعارضة السورية بتوحيد الرؤية السياسية وتحديد الخطوات المقبلة ووقف المعارك في سوريا وهناك مبادرات مهمة لخفض التصعيد.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي إن الحريري مدعو إلى فرنسا متى رأى أن الزيارة مناسبة، وكذلك أكد على أن أي حل سياسي في سوريا احترام وحدة البلاد وتنوعها.