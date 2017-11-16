لاند مارك بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مجموعة ” لاند مارك ” العربية لقطاع التجزئة – عبر موقعها الإلكتروني – عن توفّر (4) وظائف شاغرة للرجال والنساء، الحاملين لدرجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وإحدى المتاجر التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب حوض سباحة (عدد 3 وظائف / للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– منسق المواهب/ التوظيف (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يناير 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: ” هنــــــــــــا ” .