تعليم وادي الدواسر يعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للنساء، على لائحة المستخدمين، للعمل بمكتب الشؤون التعليمية وبعض مدارس بنات، وذلك وفق الشروط التالية:

1- التقديم على برنامج (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية، وإرفاق برنت.

2- لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عامًا.

3- سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعها عن العمل).

4- أن تجيد القراءة والكتابة.

5- أن تكون حسنة السيرة والسلوك.

6- أن تجتاز الفحص الطبي.

7- إحضار برنت من مؤسسة التقاعد، وكذلك من التأمينات الاجتماعية تفيد بعدم تقاضيها أي راتب تقاعدي.

8- إحضار برنت من الأحوال المدنية.

9- إحضار ما يثبت أنها من سكان محافظة الدواسر.

10- لن ينظر إلى أي طلب سابق لهذا الإعلان أو بعد انتهاء فترة التقديم، ولن يتم استلام أي ملف إلا من المتقدمة شخصياً.

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/03/01هـ، وينتهي يوم الخميس الموافق 1439/03/05هـ، وذلك في مكتب الشؤون التعليمية (بنات).

