الصادرات السعودية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية ” الصادرات السعودية ” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول تقييم المصدرين: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي أول البحوث والمعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يناير 2018م.

وأوضحت الهيئة، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي : ” هنــــــــا ” .