الجبير: أزمة لبنان أساسها حزب الله ذراع إيران لخطف النظام

عادل الحربي(صدى):

أوضح وزير الخارجية عادل الجبير أن الأزمة في لبنان أساسها حزب الله الذي اختطف النظام اللبناني وأن إيران تستخدمه لمد نفوذها في المنطقة وهز استقرارها.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن مواصلة حزب الله لنهجه يعرض لبنان إلى مخاطر كبيرة وعلى السلطات اللبنانية تطبيق الطائف ونزع سلاح حزب الله.

وأكد الجبير أن ميليشيات حزب الله تهدد استقرار المنطقة ولبنان على حد سواء مشيرا إلى أنه يجب إيجاد وسائل للتعامل مع حزب الله وهناك خطوات فعلية بهذا الصدد.