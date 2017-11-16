تحت مسمى ” سكرتير ” جمعية حماية المستهلك تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

بمسمى ” سكرتير ” ، أعلنت جمعية حماية المستهلك، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة وفق مجموعة شروط ومواصفات، نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، نعرضها لكم كما يلي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على تخصص (أعمال سكرتارية) أو ما يعادلها بما لا يقل عن شهادة الدبلوم بعد الثانوية.

– يفضل خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التخصص.

– مهارة عالية في استخدام ميكروسوفت أو أوفيس.

– متمكن في التحضير للاجتماعات وكتابة المحاضر.

– إجادة الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية.

– يمتلك مهارات جيدة في الاتصال والتواصل.

– القدرة على تحمل ضغوط العمل.

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية شاملة، بما في ذلك الشهادات والخبرات والدورات على البريد الإلكتروني التالي ([email protected])، علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات في تاريخ 1439/03/06هـ.

