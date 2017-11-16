لودريان من الرياض: البرامج الصاروخية الباليستية الإيرانية خطر يهدد المنطقة
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده تعرب عن قلقها من خطر البرامج الصاروخية الباليستية الإيرانية وتدخلات إيران ومن نزعات الهيمنة التي تبديها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير خارجية المملكة عادل الجبير أن فرنسا تؤيد الإصلاحات الأخيرة بالمملكة وعلى رأسها رؤية 2030، معتبرا أن التحالف الدولي ربح الحرب على داعش ويجب كسب معركة السلام أيضا.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1029 ] نشر منذ 26 دقيقة
للامانة نسمع تلك الكلمات منذ عدة سنوات وهى:
أن بلاده تعرب عن قلقها
أن بلاده تشعر بالنزعاج
أن بلاده تعرب عن القلق من نزعات الهيمنة التي تبديها
أن بلاده تعرب عن الشكوك فى البرامج الصاروخية الباليستية
لكن كلها لا تخرج عن قلق وشكوك وتهديد ووعيد
الله المستعان والدنيا مصالح يوما لك و50 عاما عليك