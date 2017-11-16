لودريان من الرياض: البرامج الصاروخية الباليستية الإيرانية خطر يهدد المنطقة

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده تعرب عن قلقها من خطر البرامج الصاروخية الباليستية الإيرانية وتدخلات إيران ومن نزعات الهيمنة التي تبديها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير خارجية المملكة عادل الجبير أن فرنسا تؤيد الإصلاحات الأخيرة بالمملكة وعلى رأسها رؤية 2030، معتبرا أن التحالف الدولي ربح الحرب على داعش ويجب كسب معركة السلام أيضا.