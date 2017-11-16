وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن معهد الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (محاضر) بالجامعة للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، وذلك وفق التخصصات والشروط التالية:

– وظيفة محاضر لقسم أصول التربية تخصص (أصول التربية) طالبات عدد (1)، حسب الشروط التالية:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً في تخصص (أصول التربية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة (35) سنة.

6- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة (400) في التوفل، أو STEP أو IELTS.

7- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

8- أن تكون المتقدمة قد نشرت ورقة علمية على الأقل في مجلة الحكمة أو مؤتمر علمي.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازتها إن وجدت إلى مكتب وكيلة معهد الدراسات العليا التربوية في مبنى شطر الطالبات، أو على ص.ب. 80269 جدة (21589)، بدءاً من تاريخ 25/ 2/ 1439هـ وحتى 25/ 3/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي.

– وظيفة محاضر لقسم تقنيات التربية تخصص (تقنيات) طالبات عدد (1)، حسب الشروط التالية:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً في تخصصات: (تقنيات التعليم الحاسوب في التربية، التعليم الإلكتروني، تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم)، من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة (35) سنة.

6- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة (400) في التوفل، أو STEP أو IELTS.

7- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

8- أن تكون المتقدمة قد نشرت ورقةً علميةً على الأقل في مجلة الحكمة أو مؤتمر علمي.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازتها إن وجدت إلى مكتب وكيلة معهد الدراسات العليا التربوية في مبنى شطر الطالبات، أو على ص.ب. 80269 جدة (21589)، بدء من تاريخ 25/ 2/ 1439هـ وحتى 25/ 3/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي.

– وظيفة محاضر لقسم مناهج وطرق التدريس تخصص (مناهج وطرق تدريس) طالبات عدد (1)، حسب الشروط التالية:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً في تخصصات: (المناهج وطرق التدريس في العامة، أو في العلوم، أو في الرياضيات، أو في الحاسب آلي، أو في العلوم الاجتماعية، أو في الدراسات الإسلامية)، من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة (35) سنة.

6- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة (400) في التوفل، أو STEP أو IELTS.

7- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

8- أن تكون المتقدمة قد نشرت ورقة علمية على الأقل في مجلة الحكمة أو مؤتمر علمي.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازتها إن وجدت إلى مكتب وكيلة معهد الدراسات العليا التربوية في مبنى شطر الطالبات، أو على ص.ب. 80269 جدة (21589)، بدءاً من تاريخ 25/ 2/ 1439هـ وحتى 25/ 3/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي.

– وظيفة محاضر لقسم أصول التربية تخصص (أصول التربية) طلاب عدد (1)، حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً في تخصص أصول التربية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم (35) سنة.

6- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (450) في التوفل، أو STEP أو IELTS.

7- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

8- أن يكون المتقدم قد نشر ورقة علمية على الأقل في مجلة الحكمة أو مؤتمر علمي.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم أصول التربية في مبنى رقم (41) غرفة رقم (23) وعلى ص.ب. 80269 جدة (21589)، بدءاً من تاريخ 25/ 2/ 1439هـ وحتى 25/ 3/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي.

– وظيفة محاضر لقسم علم النفس تخصص (علم نفس) طلاب عدد (1)، حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً في تخصص علم النفس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم (35) سنة.

6- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (450) في التوفل، أو STEP أو IELTS.

7- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

8- أن يكون المتقدم قد نشر ورقة علمية على الأقل في مجلة الحكمة أو مؤتمر علمي.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم علم النفس في مبنى رقم (41) غرفة رقم (23) وعلى ص.ب. 80269 جدة (21589)، بدءاً من تاريخ 25/ 2/ 1439هـ وحتى 25/ 3/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي.

– وظيفة محاضر لقسم الإدارة التربوية تخصص (الإدارة التربوية) طلاب عدد (1)، حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير بالمقررات والرسالة بتقدير لا يقل عن جيد جداً في تخصصات: (القيادة التعليمية، الإدارة والتخطيط التربوي)، من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم (35) سنة.

6- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (400) في التوفل، أو STEP أو IELTS.

7- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

8- أن يكون المتقدم قد نشر ورقة علمية على الأقل في مجلة الحكمة أو مؤتمر علمي.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم الإدارة التربوية في مبنى رقم (41) غرفة رقم (30) وعلى ص.ب. 80269 جدة (21589)، بدءاً من تاريخ 25/ 2/ 1439هـ وحتى 25/ 3/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي.

كما أعلن المعهد عن توفر وظائف (معيد) للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، وذلك وفق التخصصات والشروط التالية:

– وظيفة معيد لقسم أصول التربية تخصص (أصول التربية) طلاب عدد (1)، حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية تخصص الأعداد التربوي من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم (30) سنة.

6- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة في التوفل، أو STEP أو IELTS.

7- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئس قسم أصول التربية في مبنى (41) غرفة (30)، أو على ص.ب. 80269 جدة (21589)، بدءاً من تاريخ 25/ 2/ 1439هـ وحتى 25/ 3/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي.

– وظيفة معيد لقسم مناهج وطرق التدريس تخصص (مناهج وطرق تدريس) طالبات عدد (1)، حسب الشروط التالية:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصصات: (دراسات إسلامية، رياضيات، الحاسب الآلي، اللغة العربية، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، العلوم الاجتماعية)، من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة (30) سنة.

6- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة في التوفل، أو STEP أو IELTS.

7- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازتها إن وجدت إلى مكتب وكيلة معهد الدراسات العليا التربوية في مبنى شطر الطالبات، أو على ص.ب. 80269 جدة (21589)، بدءاً من تاريخ 25/ 2/ 1439هـ وحتى 25/ 3/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي.

– وظيفة معيد لقسم علم النفس تخصص (علم نفس) طلاب عدد (1)، حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية بتقدير لا يقل عن جيد جداً في تخصص علم النفس مع الأعداد التربوي من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم (30) سنة.

6- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (450) في التوفل، أو STEP أو IELTS.

7- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم علم النفس في مبنى رقم (41) غرفة رقم (23) وعلى ص.ب. 80269 جدة (21589)، بدءاً من تاريخ 25/ 2/ 1439هـ وحتى 25/ 3/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي.

– وظيفة معيد لقسم الإدارة التربوية تخصص (الإدارة التربوية) طالبات عدد (1)، حسب الشروط التالية:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية في التخصص مع الأعداد التربوي من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدمة (30) سنة.

6- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة (400) في التوفل، أو STEP أو IELTS.

7- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وتقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازتها إن وجدت إلى مكتب وكيلة معهد الدراسات العليا التربوية في مبنى شطر الطالبات وعلى ص.ب. 80269 جدة (21589)، بدءاً من تاريخ 25/ 2/ 1439هـ وحتى 25/ 3/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي.