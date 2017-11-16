طريقة غريبة لإنقاذ أرجنتينية يبلغ وزنها 490 كيلو جرام

بوينس آيرس(صدى):

” أريد التعافي والعيش ” ، هكذا عبرت السيدة الأرجنتينية، قبل محاولة رجال الإسعاف إخراجها من منزلها، حيث واجهتهم صعوبة بالغة بسبب وزها الذي يبلغ 490 كليو جرام، إلا أنهم توصولوا لطريقة غريبة من نوعها، لكنها أثبتت نجاحها.

قام المسعفين بهدف نقل ” إيزابيلا ” – وهو اسم تلك السيدة – للمستشفى، بهدم أحد جدران منزلها؛ الذي كانت تعيش فيه منعزلة بعد إصابتها بحالة إحباط شديد وانعدام للحركة، كما أصيبت بأورام في الرجلين بسبب بدانتها الشديدة.

” تمددت ” إيزابيلا ” التي تبلع من العمر 32 عاما، على السرير الذي رفع على متن شاحنة للدفاع المدني، هكذا وصفت صحيفة ” كلارين ” ، طريقة إنقاد تلك السيدة، وإخراجها من منزلها.

ومن جانبها قالت ” إيزابيلا “: ” لطالما كنت سمينة، وقد تركت المدرسة بسبب المضايقات التي تعرضت لها، ورجعت إلى الدراسة في فترة لاحقة لأنجح في حياتي، لكن هذا الأمر يبدو مستحيلا اليوم ” ، وكانت تزن 130 كيلوجراما قبل 8 سنوات عندما توفي والدها وأصيبت بإحباط شديد.