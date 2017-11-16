الجبير: نقدر موقف فرنسا الرافض لاستهداف الرياض بصاروخ إيراني

حمود العنزي(صدى):

أكد معالي وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة تقدر موقف فرنسا الرافض لاستهداف الرياض بصاروخ إيراني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الاجتماعات كانت إيجابية ومثمرة وتعكس العلاقة التاريخية مع فرنسا.

ومن جانبه أعرب لودريان عن سعادته لوجوده مرة أخرى في المملكة وأن زيارته تندرج تحت إطار الشراكة التاريخية، مؤكدا تطابق وجهات النظر الفرنسية والسعودية في كل ملفات المنطقة.

وأكد لودريان أنه تم بحث الملف اللبناني وأجمعنا على استقرار لبنان وأن التحالف بقيادة المملكة اتخذ خطوات مهمة في تسهيل العمل الاغاثي في اليمن.