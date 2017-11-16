بالأسماء.. ” الخدمة المدنية ” تدعو 1607 متقدمين ومتقدمات على الوظائف الصحية للمطابقة النهائية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 1607 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ودعتهم لمراجعة فروعها المختلفة لإجراءات المطابقة النهائية لبياناتهم.

وقالت الوزارة إن إجراءات المطابقة ستبدأ اعتباراً من الأحد المقبل، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل، مشددة على أنه في حال عدم الحضور لاستكمال المطابقة النهائية، فإن ذلك يعتبر عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.

وأكدت على المتقدمين بضرورة إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، مؤكدة أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.

وأوضحت أن الأسماء المعلنة هي لمن تمت مفاضلتهم بناءً على عناصر ” المعدل في المؤهل العلمي، وأقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية “.، مضيفة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات.

أسماء المدعوين للمطابقة النهائية(رجال)هنــا

أسماء المدعوات للمطابقة النهائية(نساء)هنــا