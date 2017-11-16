مفتي الشيطان يصف أمير قطر السابق بالعراب

طلال الضوي(صدى):

في تصريح ليس بالجديد على رأس الفتنة، ومفتي جماعة الإخوان الإرهابية، وصف يوسف القرضاوي؛ حمد آل ثاني، أمير قطر السابق بـ ” عراب الثورات العربية “.

وأضاف ” القرضاوي ” أنه كان مع أمير قطر السابق في الثورات العربية الخمس، في إشاره لإعطائه مجد زائف على دوره في تلك الاحتجاجات التي كانت بمثابة الشرارة التي اندلعت في بعض الدولة العربية وخلقت ورائها حالة من الفتن والفوضى لاتزال الشعوب العربية تعاني من اثارها حتى الآن.

وعبر قناة ” الجزيرة ” – التي توصف دائما بالإعلام غير المحايد – وظف النظام القطري تلك القناة وفقًا لأهداف الجماعة الإرهابية في المنطقة، وذلك لبث سمومه من خلالها، ولاتزال تلك القناة تقوم بدروها الفاسد بوقفها بجوار صفوف مليشيا الحوثي والمخلوع، وبث حشود وهمية لخداع المزيد والمزيد من أتباعها.