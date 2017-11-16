فيديو| عمال حفر الباطن يرفعون الورود من الشوارع بعد انتهاء زيارة أمير الشرقية
كشف مقطع فيديو قيام عمال بمحافظة حفر الباطن يرفعون الورود من أمام الطريق المقابل للمحافظة وهي التي تم وضعها قبل زيارة سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف للمحافظة.
وعلق أهالي محافظة حفر الباطن على الفيديو الذي صوره مواطن بجواله، ما بين السخرية والانتقاد معتبرين هذا التصرف غير مقبول وتشويهاً لمحافظتهم.
مواطن يوثق ازالة الورد بعد مغادرة #الامير_سعود_بن_نايف #حفرالباطن
😗😗#امير_الشرقية#إمارة_الشرقية #المنطقة_الشرقية#أمانة_المنطقة_الشرقية #السعودية pic.twitter.com/cOAArDayub
— مرزوق محمد الثواب (@merzog_althawab) November 15, 2017
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