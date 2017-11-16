بريطانيا تحول 400 مليون جنيه إسترليني لإيران

لندن(صدى):

كشفت صحيفة تلغراف البريطانية اليوم الخميس إن بريطانيا تسعى لتحويل 400 مليون جنيه إسترليني (527 مليون دولار) إلى إيران لإطلاق سراح موظفة بريطانية من أصل إيراني مسجونة في طهران.

وأوضحت الصحيفة أن الموظفة المسجونة وتدعى ” نازانين زاغاري راتكليف ” حكم عليها بخمس سنوات سجن بعد أن أدانتها محكمة إيرانية بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية حيث كانت تعمل مديرة مشروع بمؤسسة تومسون بينما نفت هى ذلك الأتهام .