تداول عملة ” بتكوين ” بأسعار خيالية في زيمبابوي

هراري(صدى):

ذكرت تقارير عالمية، أن عملة ” بتكوين ” تم تداولها بأسعار مرتفعة للغاية في زيمبابوي، بعد سيطر الجيش على البلاد، في محاولة صريحة للإنقلاب على الرئيس ” روبرت موغابي “.

وأفادت القارير، أن السر وراء ارتفاع قيمة ” بتكوين ” يرجع في المقام الأول إلى النقص الشديد في النقد وضوابط رأس المال المشددة، حيث هرع المواطنون إلى ضخ أموالهم في أي أصول يمكن أن تحفظ قيمتها بما في ذلك تلك العملة الرقيمية الأشهر حول العالم.

وعلى الرغم من أن السيارات والعقارات مخزن موثوق للقيمة بالنسبة للزيمبابويين، إلا أن العملة الرقمية كانت الأفضل كونها تمكنهم من الشراء خارج البلاد.

وتسببت تلك الأحداث في النهاية جنبًا إلى جنب مع التضخم إلى ارتفاع قيمة العملة الرقمية إلى 13,900 دولار في بورصة ” غوليكس ” التي تتخذ من العاصمة هراري مقرًا لها.

جدير بالذكر، أن الجيش الزيمبابوي سيطر على عدد من المرافق المهمة والحيوية في البلاد أمس الأربعاء، في محاولة انقلاب صريح ضد “موغابي” الذي يعتلى سدة الحكم طيلة 40 عامًا.