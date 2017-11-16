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السلطات المصرية تكشف عن صورة الإرهابي المقبوض عليه في عملية الواحات الأخيرة

السلطات المصرية تكشف عن صورة الإرهابي المقبوض عليه في عملية الواحات الأخيرة
القاهرة(صدى):

نشر الأمن المصري صورة الإرهابي الليبي المقبوض عليه في عملية الواحات الأخيرة، والذي تم توقيفه في موقعة تحرير الضابط المختطف محمد الحايس.

ويظهر الإرهابي اليوم الخميس، على فضائية ” الحياة ” المصرية في مقابلة مع الإعلامي عماد الدين أديب، ليتحدث حول دوره في المعركة، والمهام التي كُلف بها، ولماذا حاول التنظيم الإرهابي تهريبه إلى ليبيا؟

وقد أدلى الإرهابي بمعلومات تفصيلية عن معسكرات لتنظيم “داعش” داخل ليبيا، كما اعترف بأن الهدف كان استهداف الأقباط في الفيوم والجيزة.

وكشفت المعلومات أن الإرهابي كان مسؤول الدعم والمعيشة ومتابعة الأسرى بخلية الواحات، وتم تكليفه بتدريب عناصر الخلية على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1917 ] نشر منذ 60 دقيقة

اعوذوا بالله من الشيطان الرجيم لعنة الله على هاذي الأشكال التي اسباحت دماء الأبرياء وزعزعة إستقرار

الأوطان الأمنة وقاموا بتحريف الدين من اجل تبرير افعالهم المشينة والدين منهم والله براء .

[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 42 دقيقة

بتوجيهات دويلة الارهاب

[ عدد التعليقات: 3725 ] نشر منذ 28 دقيقة

شاهت الوجوه المغبره

[ عدد التعليقات: 1683 ] نشر منذ 18 دقيقة

اهب يالمجرم .دوروا ريالات قطرية في جيوبة

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