السلطات المصرية تكشف عن صورة الإرهابي المقبوض عليه في عملية الواحات الأخيرة

القاهرة(صدى):

نشر الأمن المصري صورة الإرهابي الليبي المقبوض عليه في عملية الواحات الأخيرة، والذي تم توقيفه في موقعة تحرير الضابط المختطف محمد الحايس.

ويظهر الإرهابي اليوم الخميس، على فضائية ” الحياة ” المصرية في مقابلة مع الإعلامي عماد الدين أديب، ليتحدث حول دوره في المعركة، والمهام التي كُلف بها، ولماذا حاول التنظيم الإرهابي تهريبه إلى ليبيا؟

وقد أدلى الإرهابي بمعلومات تفصيلية عن معسكرات لتنظيم “داعش” داخل ليبيا، كما اعترف بأن الهدف كان استهداف الأقباط في الفيوم والجيزة.

وكشفت المعلومات أن الإرهابي كان مسؤول الدعم والمعيشة ومتابعة الأسرى بخلية الواحات، وتم تكليفه بتدريب عناصر الخلية على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات.