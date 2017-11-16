بالصور.. ” بيبي بوم ” طائرة أمريكية أسرع من الصوت

واشنطن(صدى):

في عالم يتطور كل لحظة، أصبح الآن على أرض الواقع هناك طائرة بإمكانها منافسة سرعة الصوت، إنها طائرة ” بيبي بوم “.

بإمكان طائرة ” بيبي بوم ” التي أنتجتها شركة Boom Supersonic، التحليق في رحلة بين لندن ونيويورك في ثلاث ساعات وخمسة عشر دقيقة فقط، بدلا من سبع ساعات. وسوف يتم اختبار نسخة أولية تحمل اسم ” إكس بي-1 ” في العام المقبل.

وتقدر سرعة الطائرة القصوى – التي ستستخدم لأغراض تجارية وسوف تسع 55 شخصا – حوالي 2700 كيلومتر في الساعة – أي أسرع مائة مرة من الطائرة الشهيرة ” كونكورد “.

وستنطلق ” بيبي بوم ” في طيران تجريبي عام 2018 على أن تكون جاهزة للتشغيل بحلول عام 2025؛ حسبما صرح مؤسس الشركة بليك سكول، خلال معرض دبي الدولي للطيران,

وقال ” سكول ” إن الشركة تتلقى دعما من الملياردير البريطاني ” ريتشارد برانسون ” ، وأنها تلقت 76 طلبية على طائرتها للمسافرين من خمس شركات مختلفة للطيران.