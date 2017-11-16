بالفيديو .. أحد كبار شيوخ قحطان: قطر استعانت بإيران وإسرائيل بدلاً من أبنائها

طلال الضوي(صدى):

قال الشيخ سلطان بن قرملة، أحد كبار شيوخ قبيلة قحطان اليوم الخميس أن تنظيم الحمدين أرتكب ما يخالف أنظمة وحقوق الانسان بأدخال القبائل في المعترك السياسي بعد سحب جنسية شيخ آل مرة وشيخ بني هاجر محذراً من المساس بأمن المملكة معتبرا هذا الأمر خطاً أحمر.

وأضاف بن قرملة إن تنظيم الحمدين إن المفتي مستورد والجيش والإعلام أيضاً حيث اعتمد على الإيرانيين والإسرائيليين والأتراك في الوظائف الداخلية التي هي حق لأبناء قطر .

ودعى بن قرملة شيوخ آل ثاني العقلاء وأبناء قطر ومثقفيها للتضامن حول الشيخ عبدالله بن علي، والشيخ سلطان بن سحيم، وتغليب الحكمة في اتخاذ القرارات، آملا أن تعود قطر إلى سابقها.

يذكر أن تصريحات بن قرملة، جاءت فيما تستعد قبيلته (قحطان) إلى اجتماع طارئ لأفراد القبيلة مساء غداً الجمعة، على خلفية سحب الجنسية القطرية التعسفي من شيخ شمل قبيلة بني هاجر، الشيخ شافي بن ناصر آل شافي، والحجز على ممتلكاته. ويقام الاجتماع في جوف قبيلة بني هاجر على خط الدمام الرياض السريع.