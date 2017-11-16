نجوم يهاجمون شيرين عبدالوهاب بسبب إساءتها لنهر النيل وآخرون يدافعون عنها

نورة الشهري(صدى):

تسببت حالة الجدل التي اثارتها المطربة شيرين عبدالوهاب وهي تسخر من مياه نهر النيل تصيب بمرض البلهارسيا ، في انقسامات كبيرة لم تقف عند حد الجمهور، بل وصلت إلى زملاء شيرين الذين اختلفت آراؤهم بين الهجوم والدفاع عن زميلتهم.

فالبعض حاول الحديث عن الموقف دون ذكر اسم شيرين بشكل مباشر، وكان من بينهم نبيل الحلفاوي الذي غرد عبر تويتر قائلا: ” ألا يوجد فيمن تثق بهم عاقل ينصحها بأن تكتفي بالغناء فحسب. أم أن الشهرة ونفاق المنتفعين يوهمان البعض بأنهم الأذكى والأظرف في هذا الكون؟ ” .

ليعود الحلفاوي بعد اعتذار شيرين ليغرد قائلا ” ما لاقته المطربة شيرين من ردود فعل غاضبة على السوشيال ميديا والإعلام بالإضافة إلى موقف النقابة أظنه يكفي تماما. أما الوصول بالأمر إلى النيابة والمحاكم فهو تزيد أظن ضرره أكثر من نفعه لأسباب عديدة ” .

فيما كان هجوم محمود العسيلي قاسيا على زميلته، حينما غرد قائلا ” زي ما قولنا قبل كده.. الموهبة عمرها ما تبقى كفاية.. الجهل بيولد الغباء والغباء بيبين الجهل ويروحوا هما الاتنين طافحين في وشك زي المجاري وتسمع أعجب كلام وتشوف أغرب حاجات في حياتك ” ، واختم تغريدته بهاشتاج ” طب جربت تغنيلها ” وهي كلمات من الأغنية سبب الأزمة.

وعبر الفنان عمرو محمود ياسين عن غضبه مما فعلته شيرين من خلال حسابه على ” فيسبوك ” حينما أكد لشيرين أن أحدا لم يطلب منها رأيها في نهر النيل، وإنما طلب منها أغنية فقط.

ووجه ياسين الشكر بشكل ساخر إلى شيرين على الدعاية الرائعة التي قدمتها لبلدها، معرباً عن حزنه على موهبتها التي تهدرها بسبب هذه الصغائر.

وجاءت تغريدة سامو زين لتتحدث عن الأمر بشكل غير مباشر، حينما غرد قائلا ” اللي مالوش خير في بلده مالوش خير في بيته.. اخص.. لا تعليق مصر أم الدنيا ” .

وعلى الجانب الاخر دافعت عدد من الفنانات عن شيرين خاصة عقب نشرها بيان اعتذارها، حيث وقفت إلى جوارها أنغام من خلال حسابها على تويتر، قائلة ” شيرين عبد الوهاب بنت مصر اعتذرت وخلاص كفاية كده ” .

فيما طلبت الفنانة إلهام شاهين من جمهورها أن يتعلموا ثقافة الاعتذار، وذلك من خلال حسابها على ” انستجرام ” ، حيث أكدت أن شيرين قدمت للجمهور فناً أسعدهم، وأنها اعترفت بالخطأ غير المقصود وهذا أمر يحترم، وعلى الجميع أن يتعلم ثقافة الاعتذار عند الخطأ، وطالبت من يرغب في الانتقاد أن يقوم بذلك بشكل مهذب.