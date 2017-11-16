معارضة قطرية تكشف فظائع سجون الدوحة وما يحدث فيها

طلال الضوي(صدى):

كشفت المعارضة القطرية منى السليطي أن ” السجون في قطر تم بناؤها بأوامر من ” موزة المسند ” ؛ لأنه كان لديها معارضون كثر، وكانت حاقدة على الجميع؛ بسبب رفض عدد كبير من أبناء قطر للانقلاب الذي قام به زوجها حمد آل ثاني ضد والده الشيخ خليفة عام 1995 “؛ موضحة أن الشعب القطري كان لا يعرف السجون حتى هذا التاريخ.

وأشارت إلى أنه بعد تولي نجلها ” تميم ” للحكم؛ أمرت موزة ببناء الكثير من السجون لتكون جزاء لأي مواطن قطري يعارض سياستهم؛ مؤكدة أن ما فعلته ” العصابة الحاكمة ” في قطر لا يحتمل.

وعن تجربتها في الاعتقال قبل هروبها من الدوحة واللجوء إلى مصر، قالت ” السليطي “: ” اعتُقلت في موقع غريب، عرفت فيما بعد أنه سجن إداري؛ حيث تم اعتقالي من عام 2011 حتى 2013، وجاء من باب التنكيل، وعلى مقربة من المكان الذي سُجنت فيه كان يقع معسكر تدريب لتنظيم القاعدة، وعندما أفصحت بذلك إعلامياً، كذّبوني، وقالوا إنني أكذب عليهم، ولاحقاً صدق الرأي العام القطري ما سردته “.

وأضافت ” السليطي ” ، أنها رفعت قضايا لاستعادة حقها المسلوب والتنكيل غير المبرر بها؛ ولكن تم فصلها عن العمل، وتمت مصادرة شهادتها الجامعية، وسُحِب مرتبها، كما تم تعطيل القضايا التي رُفعت؛ وحينها خرجت من قطر وجئت إلى مصر.