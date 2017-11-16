” تويتر ” تتخذ إجراءات عقابية ضد المشاهير بهذه الطريقة

نورة الشهري(صدى):

أزالت شركة ” تويتر ” أمس الأربعاء علامة التحقق من بعض المستخدمين، التي تمنح غالبًا للمشاهير والشخصيات العامة والصحفيين، معلنة عن شروط جديدة للقبول ببرنامج التحقق.

وأشارت الشركة إلى أن المحتوى الذي يحض على الكراهية أو التحرش، ويشمل سلوكا عنيفا أو خطيرا، أو ينتهك قواعد ” تويتر ” ، سيؤدي إلى إزالة شارة التحقق.

وأزالت شبكة التدوين الاجتماعي المصغر حتى الآن شارات لعدد من المستخدمين البارزين، بعضهم من القوميين البيض واليمينيين المتطرفين في الولايات المتحدة.