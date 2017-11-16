8 طرق بسيطة للحصول على مزاج جيد في دقائق
إذا كنت تعاني من المزاج السيئ معظم الوقت، بسبب الضغوط التي تتعرض لها على مدار اليوم، فإن ذلك بلا شك سوف ينعكس عليك في شكل أمراض عضوية ونفسية، والتي عادة ما تتمثل في صورة صداع مستمر، أو ارتفاع في ضغط الدم، أو مشاكل في الهضم، أو اضطرابات في القلإلا أن محاولة الاحتفاظ بمزاج جيد تجعلك أكثر إنتاجية وإبداعاً في حياتك الشخصية والعملية.
ولكي تحصل على مزاج جيد، يجب أن يفرز المخ هرمونا يُسمى “إندورفين”. وهناك عدة طرق بسيطة تساعد المخ على إفراز ذلك الهرمون، وبالتالي الإبقاء على مزاجك جيداً، ومما لا شك فيه سوف ينعكس ذلك على صحتك بالإيجاب، وذلك على ذمة موقع “بولد سكاي” المعني بالشؤون الصحية.
1 – استنشاق رائحة طيبة
حاول أن تستنشق رائحة الفانيلا أو اللافندر، فقط أثبتت الدراسات أن هذه الروائح الطبيعية تحفز المخ على إفراز هرمون “إندورفين”، وبالتالي الحفاظ على المزاج الجيد.
2 – تناول شاي الجينسينغ
من المفيد جداً أن تتناول شاي الجينسنغ أو كوباً من الماء الساخن مضافاً إليه ملعقة من مسحوق الجينسنغ. فمضادات الأكسدة الموجودة في الجينسنغ تحسن المزاج بشكل سريع، حيث إنها تحفز إفراز هرمون “إندورفين” في المخ.
3 – الرياضة الجماعية
بدلاً من إجراء التمارين الرياضية بصفة فردية، حاول مشاركة الأصدقاء في تمارين جماعية، فقد توصلت الدراسات إلى أن الرياضة الجماعية تحفز إنتاج هرمون “إندورفين”، وبالتالي تضفي عليك المزيد من السعادة والمرح.
4 – اضحك بصوت عال
حاول أن تضحك من ملء قلبك وبصوت عال ولو مرة واحدة في اليوم. يمكنك مثلا قراءة كتاب للنكت أو مشاهدة عرض كوميدي، فالضحك من القلب يحفز إفراز الهرمون الذي سيبقي مزاجك جيداً.
5 – تناول الشوكولاتة الداكنة
احتفظ بقطعة من الشوكولاتة الداكنة في متناول يدك دائماً، فحين تشعر أن مزاجك سيئ، فقط ضع قطعة الشوكولاتة في فمك واستمتع بها، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحفز إفراز هرمون “إندورفين”، وعادة ما يحدث ذلك في غضون دقائق.
6 – استمع للموسيقى وارقص
استمع للموسيقى المفضلة لك أينما شعرت بأنك لست بمزاج جيد، وابدأ بالرقص، فهذه التركيبة تساعد في رفع مستوى هرمون “إندورفين” وتحسن من مزاجك سريعاً.
7 – تناول الطعام الحريف
عندما تشعر بمزاج سيئ، تناول الطعام الحريف المضاف إليه العديد من التوابل، فهو يحفز إنتاج الهرمون الذي سيحسن من مزاجك في الحال.
8 – اركض
لتحسين مزاجك، اركض لبعض الوقت، فهي من أفضل الطرق الفعالة لتحسين المزاج.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11373 ] نشر منذ 2 ساعتين
استنشاق رائحه طيبه 👈هذه مقدور عليها
تناول شاي الجينسنغ 👈 اول مره اسمع به 🤔 بس عني قهوه بسكر وسط كفيله بالأمر
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.الرياضه الجماعيه 👈 ممتازه بس مافيه الا نادي ولكن لأسف لايوجد وقت كافي حتى نسجل فيه كنت ناويه اسجل فيه هالفتره بماان الوقت شتاء ولكن ماطلع الا ٤ من الجامعه ومافيه وقت 😥😥
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.اضحك بصوت عال👈ماعمري سويتها بجربها 😁
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.تناول الشوكولاته 👈سنيكرس فقط 😋😋
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.رقم ٦ الرقص 👈 😂😂 هذه وقت الروقان يصيبنا الزار ..اما اوقات الحزن مستحيل ..بس بجربها ارقص وانا زعلانه 😂😂
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.تناول الطعام ..👈ياصاحب الدراسه اوقات الزعل الواحد يفقد شهيته يادوب يأكل جبنه وزيتون وانت تقول توابل وحار خاف الله فينا احنا مو هنود 😂😂 يعني فوق ماهو مولع ومقهور بتولع في بطنه بهالتوابل
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.الركض 🤔 وين ياحسره ههههههه من كثر ماالف ع الحوش مشي…. اخوي يقول ان شالله تلفين ع الكعبه كثر مالفيتي هالحوش 😂😂 اللهم امين دعوه طيبه من وجه طيب 😊
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11373 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياصاحب الدراسه انا لما زعلت مره قبل ٧سنوات خليت لهم البيت ورحت ع بنت عمي
ع اساس هيك اعاقبهم ليه يزعلوني؟؟؟ وكنت متخيله لما ارجع يعتذرون لي ؟؟؟ بس السيناريو والاخراج كان فاشل والحلقه الاخيره الييييييييمه 😂😂
كان زمان[ عدد التعليقات: 1963 ] نشر منذ 1 ساعة
يا أمل ..كلنا اختبرنا غلانا عند أهلنا .. والنتيجة .. للأسف مردك لنا .. حتى كلمة طيبة ما فيه .. بل نلقى نتهزأ منهم ..
بيئة جافه …
كان زمان[ عدد التعليقات: 1963 ] نشر منذ 1 ساعة
النقطة 8 اركض ..أضحكتني
حكاية كبيرة …
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 1 ساعة
رحم الله ابا العتاهية
حين أنشد وترفع عن سفاسف الكلام
لا يأمنُ الدّهرَ إلاّ الخائنُ البَطِرُ = مَنْ ليسَ يعقلُ ما يأتي و مايذرُ
لا يجهلُ الرّشدَ مَنْ خافَ الإلهَ و مَنْ = أمسى و همّتُهُ في دينِهِ الفِكَرُ
فيما مضى فِكرَةٌ فيها لصاحبِها = إن كان ذا بصرٍ في الرأي ِ معتبَرُ
أينَ القرونُ و أينَ المُبتَنونَ لنا = هَذي المدائنَ فيها الماءُ و الشجرُ
و أينَ كسرى أنوشروان مالَ بهِ = صرْفُ الزّمان ِ و أفنى مُلكَهُ الغِيَرُ
بلْ أينَ أهلُ التُقى بعدَ النبيّ و مَنْ = جاءتْ بفضلِهِمُ الآياتُ و السُّوَرُ
أُعدُدْ أبا بكرٍ الصِدِّيقَ أَوّلَهمْ = ونادِ مِنْ بعدِهِ في الفضلِ يا عُمَرُ
و عُدَّ مِنْ بعدِ عُثمانٍ أبا حَسنٍ = فإنَّ فضلَهُما يُرْوى و يُدَّكَرُ
لَمْ يبقَ أهلُ التُقى فيها لبرِّهِمُ = و لا الجبابرةُ الأملاكُ ما عَمروا
فاعملْ لنفسِكَ و احذرْ أن تورِّطَها = في هُوَّةٍ ما لها وِِرْدٌ و لا صَدَرُ
ما يحذرُ اللهَ إلا الرّاشدونَ و قدْ = يُنجي الرَّشيدَ مِنَ المَحْذورةِ الحذرُ
و الصَّبرُ يُعقِبُ رضواناً و مغفِرةً = مع النّجاحِ و خَيْرُ الصُّحبَةِ الصًُّبُرُ
النّاسُ في هذه الدنيا على سَفَرٍ = و عن قريبٍ بهم ما ينقضي السّفَرُ
فمنهمُ قانِعٌ راضٍ بعيشتِهِ = و منهُمُ موسِرٌ و القلبُ مُفتَقِرُ
ما يُشبِعُ النَّفْسَ إن لمْ تُمْسِ قانِعَةً = شيءٌ و لو كَثُرَتْ في مُلكِها البِدَرُ
و النَّفْسُ تَشبَعُ أحياناً فيُرجِعُها = نحوَ المجاعَةِ حُبُّ العيْشِ و البَطَرُ
و المَرْءُ ما عاشَ في الدنيا لهُ أثَرٌ = فما يموتُ و في الدنيا لهُ أثَرُ
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 55 دقيقة
آهـ يا ورد من يشتريك
ومن يفهم معانيك
وجئتُ أسألها عما يكدرها
تردّ آلامها عني وتخفيها !
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ألقتْ عليّ كلاما لست أفهمه
لكن قرأتُ بدمع العين مافيها
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1683 ] نشر منذ 4 دقائق
اما اركض واضحك بصوت عالي
بيقولون هذا مجنون بالمرة 😅😅