8 طرق بسيطة للحصول على مزاج جيد في دقائق

متابعات(صدى):

إذا كنت تعاني من المزاج السيئ معظم الوقت، بسبب الضغوط التي تتعرض لها على مدار اليوم، فإن ذلك بلا شك سوف ينعكس عليك في شكل أمراض عضوية ونفسية، والتي عادة ما تتمثل في صورة صداع مستمر، أو ارتفاع في ضغط الدم، أو مشاكل في الهضم، أو اضطرابات في القلإلا أن محاولة الاحتفاظ بمزاج جيد تجعلك أكثر إنتاجية وإبداعاً في حياتك الشخصية والعملية.

ولكي تحصل على مزاج جيد، يجب أن يفرز المخ هرمونا يُسمى “إندورفين”. وهناك عدة طرق بسيطة تساعد المخ على إفراز ذلك الهرمون، وبالتالي الإبقاء على مزاجك جيداً، ومما لا شك فيه سوف ينعكس ذلك على صحتك بالإيجاب، وذلك على ذمة موقع “بولد سكاي” المعني بالشؤون الصحية.

1 – استنشاق رائحة طيبة

حاول أن تستنشق رائحة الفانيلا أو اللافندر، فقط أثبتت الدراسات أن هذه الروائح الطبيعية تحفز المخ على إفراز هرمون “إندورفين”، وبالتالي الحفاظ على المزاج الجيد.

2 – تناول شاي الجينسينغ

من المفيد جداً أن تتناول شاي الجينسنغ أو كوباً من الماء الساخن مضافاً إليه ملعقة من مسحوق الجينسنغ. فمضادات الأكسدة الموجودة في الجينسنغ تحسن المزاج بشكل سريع، حيث إنها تحفز إفراز هرمون “إندورفين” في المخ.

3 – الرياضة الجماعية

بدلاً من إجراء التمارين الرياضية بصفة فردية، حاول مشاركة الأصدقاء في تمارين جماعية، فقد توصلت الدراسات إلى أن الرياضة الجماعية تحفز إنتاج هرمون “إندورفين”، وبالتالي تضفي عليك المزيد من السعادة والمرح.

4 – اضحك بصوت عال

حاول أن تضحك من ملء قلبك وبصوت عال ولو مرة واحدة في اليوم. يمكنك مثلا قراءة كتاب للنكت أو مشاهدة عرض كوميدي، فالضحك من القلب يحفز إفراز الهرمون الذي سيبقي مزاجك جيداً.

5 – تناول الشوكولاتة الداكنة

احتفظ بقطعة من الشوكولاتة الداكنة في متناول يدك دائماً، فحين تشعر أن مزاجك سيئ، فقط ضع قطعة الشوكولاتة في فمك واستمتع بها، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تحفز إفراز هرمون “إندورفين”، وعادة ما يحدث ذلك في غضون دقائق.

6 – استمع للموسيقى وارقص

استمع للموسيقى المفضلة لك أينما شعرت بأنك لست بمزاج جيد، وابدأ بالرقص، فهذه التركيبة تساعد في رفع مستوى هرمون “إندورفين” وتحسن من مزاجك سريعاً.

7 – تناول الطعام الحريف

عندما تشعر بمزاج سيئ، تناول الطعام الحريف المضاف إليه العديد من التوابل، فهو يحفز إنتاج الهرمون الذي سيحسن من مزاجك في الحال.

8 – اركض

لتحسين مزاجك، اركض لبعض الوقت، فهي من أفضل الطرق الفعالة لتحسين المزاج.