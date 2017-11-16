قطر ثاني دولة خاسرة عالميا

طلال الضوي(صدى):

كشفت إحصائيات و بيانات لبنك كريدي سويس في سويسرا أن قطر أحتلت المركزالثاني في العالم من حيث الخسائر وقد تراجعت قيمة أصولها السوقية بنسبة 10 % في منتصف العام الجاري مقارنة بمنتصف العام الماضي .

وأشار البيانات الصادرة عن البنك إلى أن المملكة تصدرت ثاني أعلى مستوى للثروات، حيث يبلغ متوسط ثروة الفرد البالغ بين 25 و100 ألف دولار.

وأوضحت بيانات البنك أنه تم تقسيم ثروات الأفراد في الدول حول العالم إلى أربع شرائح، الأولى متوسط ثروة الفرد أقل من خمسة آلاف دولار، والثانية بين خمسة آلاف دولار وعشرة آلاف دولار، والثالثة بين 25 ألف دولار و100 ألف دولار، والرابعة تشمل لمن متوسط ثروة الفرد فيها أكثر من 100 ألف دولار.