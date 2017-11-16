فيديو| لماذا دعت هذه السيدة لأفراد فرق التفتيش في أسواق الرياض

حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو مواطنة توجه حديثها لأفراد فرق التفتيش؛ التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، وذلك أثناء قيامهم بحملة لمداهمة محلات التستر التجاري بأحد أسواق الرياض أمس داعية لهم بالتوفيق والسداد.

وأبان المقطع أن السيدة فعلت ما فعلت لحرص أفراد فرق التفتيش على تسهيل الفرص للمواطنين السعوديين ليمارسوا البيع والشراء دون مضايقة من أحد.

كانت وزارة التجارة والاستثمار نفذت يوم أمس حملة مداهمة ميدانية بأحد أسواق العاصمة الرياض، وأغلقت عدداً من المحلات؛ لعدم وجود سجلات أو تراخيص أو أوراق رسمية، ولوجود عاملين بها لا يحملون أوراقاً ثبوتية.