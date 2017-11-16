أزمة فنزويلا تدفع أسعار النفط للارتفاع

طلال الغامدي(صدى):

دفعت مخاوف المستثمرين إزاء احتمالات تعثر فنزويلا في سداد ديونها بسبب الأحداث السياسية الجارية هناك إلى ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.25% إلى 62.02 دولار للبرميل، فيما زاد خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.15% إلى 55.41 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

من جانبها قالت شركة ” أوراسيا جروب ” إن تعثر فنزويلا وشركة النفط الوطنية التابعة لها يظل احتمالًا واردًا بشكل كبير، مؤكدة في الوقت ذاته أن التنبؤ بموعد ذلك أمر صعب.