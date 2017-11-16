بالفيديو.. سيدة تنقذ ابنها من ثعبان ضخم

كانبرا(صدى):

تمكنت امرأة أسترالية من الإمساك بثعبان ضخم يحدق في طفلها من خلف نافذة زجاجية بمنزلها الكائن بساحل صن شاين الأسترالي.

ونشر مقطع فيديو ، أظهر إمساك أم بثعبان ضخم في منزلها للمرة الثانية في نفس الأسبوع، ولكن تلك المرة كاد أن يحتك بطفلها البالغ من العمر عامين.

بلغ طول الثعبان مترين وتمكنت الأم من وضعه داخل جوال للتخلص منه بعد الاستعانة بالجيران.