بالفيديو.. سيدة تنقذ ابنها من ثعبان ضخم
تمكنت امرأة أسترالية من الإمساك بثعبان ضخم يحدق في طفلها من خلف نافذة زجاجية بمنزلها الكائن بساحل صن شاين الأسترالي.
ونشر مقطع فيديو ، أظهر إمساك أم بثعبان ضخم في منزلها للمرة الثانية في نفس الأسبوع، ولكن تلك المرة كاد أن يحتك بطفلها البالغ من العمر عامين.
بلغ طول الثعبان مترين وتمكنت الأم من وضعه داخل جوال للتخلص منه بعد الاستعانة بالجيران.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1902 ] نشر منذ 12 دقيقة
الام عندما تدافع عن ابنائها تستخدم قلبها وليس عاطفتها -تستخدم جميع القوى لديها-جميع الامهات وليس البشر فقط-
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1026 ] نشر منذ 1 دقيقة
أنها غريزة الامومة وليس عاطفتها ولذلك مهما كانت الاخطار غريزة الامومة تنتصر دائما “فى معظم الحالات”